Papa Francesco: udienza, messaggio per Settimana biblica in Polonia. “Fedeltà a Cristo e al Vangelo”. Iniziative nelle diocesi

“Cercate ogni giorno, individualmente o in famiglia, di trovare un po’ di tempo per leggere e meditare la Sacra Scrittura, affinché possiate attingere da essa la forza necessaria alla vita cristiana. Sia questo il vostro impegno. Condividete con coraggio la Parola di Dio con gli altri, vivete di essa ogni giorno, testimoniando la fedeltà a Cristo e al suo Vangelo”, ha detto oggi in udienza generale Papa Francesco, salutando i pellegrini polacchi. Dal 15 al 22 aprile in Polonia si sta svolgendo, con lo scopo di promuovere la conoscenza della Parola di Dio, la decima Settimana biblica. Il titolo dell’iniziativa è “Siamo colmi di Spirito Santo”. Le letture private di circa quindici minuti possono essere effettuate in un luogo pubblico, come per esempio la piazza al centro di Legnica, o durante la “liturgia della luce” in una delle chiese. A Katowice la Settimana biblica ha carattere ecumenico e vi partecipano, presiedendo anche le celebrazioni liturgiche, rappresentanti di altre Chiese cristiane. In una delle parrocchie di Wroclaw gli organizzatori propongono di leggere la Bibbia rinunciando a guardare una delle popolari serie tv, mentre nella diocesi di Czestochowa le meditazioni della Parola di Dio si svolgeranno per le strade delle città nel pomeriggio di domenica 22 aprile.