Globalizzazione: mons. Paglia, “ritrovare l’alleanza tra credenti e umanisti”

“Bisogna ritrovare l’alleanza tra credenti e umanisti. Gli incontri dello Spirito di Assisi sono indispensabili. Non c’è possibilità altrove. La globalizzazione rende infruttuosi i dialoghi bilaterali nelle sedi istituzionali”. Lo ha detto questa sera mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, in occasione della presentazione, a Roma, del libro “La luce in fondo al tunnel. Dialoghi sulla vita e la modernità” (ed. San Paolo e Comunità di Sant’Egidio), a cura di Mario Marazzitti e Luca Riccardi. Ricordando l’incontro tra Bauman e Papa Francesco, al centro del volume, l’arcivescovo ha sottolineato come il sociologo scopra “nel messaggio del dialogo e dell’incontro non un metodo o una relazione di diplomazia, ma un contenuto che si dovrebbe trasformare nella convivenza pacifica tra diversi”. Secondo mons. Paglia, sono “due uomini diversissimi ma entrambi segnati dalla prospettiva della migrazione, dell’incontro e del dialogo. Trovano la saldatura nel porsi al centro di una crisi epocale”. Tanto che “Papa Francesco nell’incontro con gli studenti all’Università di Roma Tre lo ha citato riferendosi alla società liquida”. “In questo tempo occorre una rivoluzione: riscoprire il noi come unica alternativa”.