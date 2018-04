Giovani: Fuci, a Reggio Calabria il 67° Congresso nazionale “RigenerAzione – Universitari confusi, connessi, innovativi”

Una riflessione sul rapporto tra giovani – in particolare gli universitari – e fede, in quest’anno di cammino verso il Sinodo. Sarà al centro del 67° Congresso nazionale della Fuci (Federazione universitaria cattolica italiana), dal titolo “RigenerAzione – Universitari confusi, connessi, innovativi”. L’appuntamento si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 maggio, a Reggio Calabria.

Dopo l’apertura dei lavori a cura dei presidenti nazionali, Gabriella Serra e Gianmarco Mancini, ad accompagnare i giovani studenti nella sessione inaugurale di giovedì 3 maggio presso l’aula magna “Antonio Quistelli” nell’Università Mediterranea, ci sarà la prolusione del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei. Seguiranno gli approfondimenti di Dario Eugenio Nicoli, professore a contratto di Sociologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

La giornata di venerdì 4 maggio, sempre presso l’aula magna “Antonio Quistelli”, sarà, invece, dedicata a una tavola rotonda, in cui ci si confronterà sui tre aspetti fondamentali della tematica identità-alterità, tecnologia e vocazione, tramite gli interventi di tagli differenti a cura di Franco Garelli, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e Sociologia della religione presso l’Università degli studi di Torino, di don Armando Matteo, professore straordinario di Teologia fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, e di Adriano Fabris, professore ordinario di Etica della comunicazione e di Filosofia morale presso l’Università di Pisa. A seguire nel pomeriggio i ragazzi saranno impegnati presso le aule del Castello Ruffo di Scilla nei gruppi di lavoro sui temi proposti, per poter portare attraverso le tesi congressuali il contributo dei lavori della Federazione all’esterno, nella Chiesa, in Università e in società. Il tutto culminerà, sabato 5 maggio e domenica 6 maggio. nell’Università Mediterranea presso l’aula magna “Ludovico Quaroni”, nell’Assemblea federale, che vedrà coinvolti tutti i fucini a confrontarsi e lavorare per arricchire la proposta della Federazione. Info: ufficiostampa@fuci.net.