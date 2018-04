Giovani e lavoro: ricerca Value@Work, le imprese chiedono di abbattere il costo del lavoro per incentivare l’occupazione giovanile

“Per aumentare la presenza dei giovani nel mondo del lavoro il tema che primeggia è la richiesta di abbassamento dei costi del lavoro, insieme all’investimento in formazione professionale”. Lo afferma Stefania Celsi, consigliere dell’Istituto di studi superiori sulla donna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) e membro di Value@Work, in occasione della presentazione dei risultati della ricerca “I giovani e il mondo del lavoro”, realizzata dal gruppo Value@Work in collaborazione con l’Università Europea di Roma (Uer). Dall’indagine, infatti, emerge che le principali proposte del mondo industriale per facilitare la presenza dei giovani all’interno del mondo del lavoro sono quelle di abbattere il costo del lavoro per incentivare l’assunzione dei giovani (57%) e adeguare il sistema formativo universitario alle competenze/conoscenze richieste dalle imprese (38%). I risultati dell’indagine, che ha coinvolto una trentina di imprese che hanno interazioni con l’Uer, evidenziano che ai giovani le aziende in prevalenza richiedono come competenze quelle di comprendere i bisogni degli altri ed essere orientati al servizio (quasi 30%), capacità di adattarsi ed essere sensibili (quasi 25%), capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri e competenze tecnico-professionali (quasi 15%). Per aumentare la presenza dei giovani, le aziende sarebbero disposte a investire in formazione professionale (47,6%), favorire la rotazione di personale (19%) e favorire l’esperienza di giovani all’estero per l’internazionalizzazione dell’azienda (9,5%). Rispetto a “rinunce” o “sacrifici” che i giovani dovrebbero fare per inserirsi con successo nel mondo del lavoro, le imprese suggeriscono di dedicare tempo e conseguire ulteriori specializzazioni (33%), accettare di lavorare lontano dal luogo di residenza (29%), cambiare radicalmente la tipologia di attività lavorativa (19%).