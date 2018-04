Germania: arcivescovo Koch e direttrice Caritas Kostka, stage infermieristico presso Centro per anziani

“Oggi l’arcivescovo Heiner Koch e la direttrice della Caritas Ulrike Kostka hanno completato uno stage infermieristico presso il Centro Caritas per anziani St. Konrad a Berlino-Oberschöneweide”. È un comunicato ufficiale dell’arcidiocesi di Berlino che riporta alcune osservazioni maturate al termine di un pomeriggio in cui, guidati da alcune infermiere, “Koch e Kostka hanno accompagnato la vita quotidiana nella struttura di assistenza geriatrica” per conoscere “le esperienze e le sfide della pratica infermieristica”.

“La cura richiede una priorità sociale e un riconoscimento molto più elevati. Ciò che gli infermieri fanno ogni giorno è un servizio prezioso e indispensabile per le persone”, ha dichiarato l’arcivescovo dopo quello che è stato definito “un breve tirocinio” in cui mons. Koch ha lavato i piedi, imparato a rifare i letti, accompagnato anziani nelle loro cure. Nelle parole dell’arcivescovo il richiamo al fatto che “gli anziani di oggi hanno costruito il nostro Paese ” per questo “i costi dell’assistenza” non devono essere solo a carico di anziani e delle loro famiglie, ma “tutta la società deve essere coinvolta”. Al termine della visita anche alcune considerazioni sulla necessità di “raddoppiare le figure professionali per l’assistenza geriatrica a Berlino”, come proposto dall’assessore Dilek Kolat. A questo scopo la Caritas ha proposto borse di studio per permettere agli assistenti infermieristici di frequentare corsi di assistenza geriatrica.