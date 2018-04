Diocesi: Udine, nelle notte tra il 20 e 21 aprile torna “Cammino delle Chiese”. Tappe in 12 luoghi sacri della città

Dodici tappe in 12 chiese, lungo 18 chilometri di cammino. Un pellegrinaggio in notturna che attraverserà le strade della città di Udine. Questo il programma della seconda edizione del “Cammino delle chiese”, iniziativa dell’Ufficio diocesano per l’Iniziazione cristiana e la catechesi che prenderà vita nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 aprile. Nella prima edizione furono oltre 200 i partecipanti. Venerdì si partirà alle 20 dalla chiesa di San Marco, dopo l’introduzione dell’arcivescovo, mons. Andrea Bruno Mazzocato, per arrivare la mattina di sabato alle 7 al santuario della Madonna delle Grazie dove si celebrerà la messa. Le tappe intermedie sono previste alla pieve di Santa Maria in Castello, alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù, alla chiesa di San Gottardo, alla chiesa di Gesù Buon Pastore (qui una prima sosta di ristoro), alla chiesa di San Giovanni Bosco al Bearzi, alla chiesa di Sant’Andrea apostolo a Paderno, alla chiesa dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia, alla chiesa di San Quirino (seconda sosta di ristoro), alla chiesa di San Giorgio, alla chiesa di San Giacomo e, infine, l’arrivo al santuario della B.V delle Grazie. “Percorreremo e mediteremo, rivivendole di tappa in tappa, 12 affascinanti notti bibliche”, spiega il direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, don Alessio Geretti. “Sarà un po’ come vivere degli esercizi spirituali tutti concentrati in una indimenticabile notte, in vista della memoria di san Marco Evangelista che è stato il primo evangelizzatore e catechista in Friuli, secondo la tradizione”. Sarà un appuntamento dedicato ai catechisti, pensato perché ognuno di loro possa “chiedere per i bambini e i ragazzi e i giovani che accompagna nella fede la grazia della fede e le altre grazie particolari necessarie a quelle anime”, aggiunge don Geretti.