Diocesi: Noto, sabato la Giornata dei giovani, “Amunì: non temere”

Anche quest’anno il Servizio diocesano di pastorale diovanile di Noto organizza il 21 aprile la Giornata diocesana dei giovani: “Amunì: non temere (Lc 1,30)”. In sintonia con il percorso della Chiesa italiana verso il Sinodo dei vescovi del 2018, i giovani della diocesi netina si metteranno in cammino sabato per fare esperienza di fede attraverso la seconda tappa diocesana del Sinodo dei giovani che partirà alle ore 17,30 dal santuario di San Corrado Fuori le mura verso il santuario diocesano della Madonna della Scala.

Il cammino lungo il suo percorso, ricorda don Rosario Sultana, direttore della Pastorale giovanile diocesana, “sarà cadenzato da tre tappe attraverso le quali i giovani si confronteranno con due testimoni sui ascolto, fede, discernimento”. I due testimoni saranno Valentina Cason, volontaria e coordinatrice dell’area evangelizzazione, prevenzione e sensibilizzazione della Comunità internazionale “Nuovi Orizzonti”, e suor Mariam di Gesù Crocifisso della Comunità delle Beatitudini presso il santuario della Madonna della Scala, responsabile della animazione missionaria della Comunità.

Il tema dell’ascolto verra lanciato con l’iniziativa “Ci sentiamo su WhatsApp”. “La Chiesa – in preparazione al prossimo Sinodo dei vescovi – desidera mettersi in ascolto di tutti i suoi figli. Ma come fare a dar voce non solo ai ‘vicini’ ma anche ai ‘lontani’? Come lasciarsi raggiungere dalle opinioni, dagli incoraggiamenti e anche dalle critiche di chi ci guarda da lontano con diffidenza o nostalgia? Da queste domande – afferma don Sultana – è nata l’idea di un uditorio libero tramite WhatsApp! Fino al prossimo mese di agosto, daremo ai giovani la possibilità di farci sapere cosa pensano del rapporto dei giovani con la Chiesa, la fede e la vocazione (temi principali del Sinodo), tramite un messaggio audio o scritto sul numero WhatsApp 350-0060258”.

Il tema della Giornata diocesana dei giovani “Amunì: non temere” è in perfetta sintonia con il tema della 33ª Gmg, “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio”. A conclusione della Giornata il vescovo Antonio Staglianò presiederà la Santa Messa alle ore 23.