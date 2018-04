Diocesi: Genova, presentati oggi i lavori di restauro della cupola della cattedrale

Oggi pomeriggio a San Lorenzo sono stati presentati i lavori eseguiti sulla cupola della cattedrale, opera di Galeazzo Alessi. L’evento, inserito nell’ambito delle manifestazioni del nono centenario della consacrazione della cattedrale laurenziana, è presieduto dal card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova. Contemporaneamente viene presentato il volume “Il restauro della cupola di San Lorenzo – Galeazzo Alessi a Genova”, edito da Sagep Editori e curato da Claudio Montagni, progettista del restauro e direttore dei lavori.

Quanto eseguito ha consentito di studiare la cupola del duomo come mai è stato possibile sino ad oggi. “Non solo la fase costruttiva presieduta dall’architetto perugino Galeazzo Alessi – spiega una nota della diocesi -, ma anche il periodo successivo, sino ad arrivare ai giorni nostri, periodo in cui la cupola ha subito mutamenti e modifiche di ogni specie, che ne hanno cambiato la conformazione architettonica e il suo skyline, alterando le linee che l’Alessi aveva tracciato nel suo progetto realizzato tra il 1556 e il 1567”. Così “le opere compiute, oltre a consolidare la cupola e porre freno al degrado cui era ormai sottoposta da diversi decenni, hanno consentito di riscrivere la storia di questo insigne monumento, mai studiato in profondità, fondati quasi sempre su scritti di autori del passato e basandosi su prove documentarie talvolta prive di fondamento”.

Nel contesto dei lavori eseguiti è stato possibile esaminare molti aspetti relativi alle tecniche e ai materiali impiegati, che saranno sviluppati in tre incontri in cattedrale: dopo quello di oggi, ce ne saranno uno a maggio e l’altro a giugno.