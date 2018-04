Diocesi: Catania, la Caritas attiva l’Osservatorio delle povertà e delle risorse

Un osservatorio che, a partire dal marzo del 2019, offrirà annualmente alla città i dati registrati dalla Caritas diocesana sulle situazioni di povertà nel territorio. Lo ha attivato l’organismo pastorale della diocesi di Catania. I problemi individuati saranno poi oggetto di una riflessione condivisa. L’Osservatorio delle povertà e delle risorse, guidato da Carmela Impeduglia, nasce per “aiutare la comunità cristiana a osservare le povertà presenti nel territorio e le loro dinamiche di sviluppo, stimolando su questi temi l’attenzione dell’opinione pubblica, delle altre associazioni operanti sul territorio e delle istituzioni cittadine”. Un impegno, inoltre, che fornirà il quadro delle attività svolte dalla Caritas diocesana nel corso dell’anno, come già avviene separatamente per alcuni servizi come il microcredito. Il gruppo di lavoro dell’Osservatorio è già all’opera per aggiornare il sistema di raccolta dei dati, “garantendo il pieno rispetto della legge sulla privacy che tutela gli assistiti, e per organizzare le modalità di presentazione alla comunità locale”.