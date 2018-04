Diocesi: Caritas Agrigento, la “Biblioteca vivente” il 23 aprile per la Giornata mondiale del libro

Un’iniziativa, rivolta soprattutto ai giovani, per apprendere storie significative dalla viva voce di chi le ha vissute. La Caritas diocesana di Agrigento e la Fondazione Mondoaltro presentano la “Biblioteca vivente”, un evento culturale-formativo rivolto principalmente alle giovani generazioni. “Si tratta di un’esperienza innovativa di educazione narrativa – spiega una nota – in cui l’esercizio della lettura avviene attraverso l’incontro con un ‘Libro vivente’ che porta una storia significativa da raccontare: la sua vita. La differenza, quindi, sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma… parlarci, perché i libri sono persone in carne e ossa”. L’evento si svolgerà ad Agrigento, in occasione della Giornata mondiale del libro, all’interno dello Spazio Temenos – Chiesa San Pietro (via Pirandello 1), il 23 aprile alle ore 16.30.