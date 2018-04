Cultura: Milano, 4 e 5 maggio la IV edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente

Si svolgerà a Milano, il 4 e 5 maggio prossimi, la quarta edizione delle Giornate di archeologia, arte e storia del Vicino e Medio Oriente, iniziativa promossa dallo Studium Biblicum Franciscanum, dalla Biblioteca Ambrosiana (sede dei lavori Piazza Pio XI) e dalla Fondazione Terrasanta. A padre Michele Piccirillo è dedicata, venerdì 4 maggio, a dieci anni dalla scomparsa, la sessione di apertura che raccoglie relazioni di confratelli e collaboratori del grande archeologo francescano. Nel pomeriggio il tema “La diversità culturale come strumento di dialogo e coesione sociale” sarà trattato attraverso una serie di contributi interdisciplinari di esperti, tra i quali il giornalista Giorgio Bernardelli, il bibliografo Edoardo Barbieri, l’armenista Baykar Sivazliyan e Carla Benelli dell’Associazione pro Terra Sancta. La mattina di sabato, 5 maggio, è interamente dedicata agli 800 anni di presenza francescana in Terra Santa, con approfondimenti di storia, archeologia e bibliografia su questa secolare vicenda. Nella sessione pomeridiana, il “Dialogo tra culture e religioni nella promozione della pace” è il filo conduttore delle relazioni tra le quali quella di padre Eugenio Alliata, archeologo dello Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme su “Il Convento del Sion e il Cenacolo, cuore della presenza francescana” e di padre Claudio Bottini, decano emerito, dello Studium Biblicum Franciscanum. Collegato a queste due giornate di studio ed approfondimento un evento di teatro “Talking Abraham” in quattro atti, una delle prime realizzazioni di teatro sociale ispirata alla Bibbia, nata dalla passione e dalla capacità di racconto di Paolo Curtaz, teologo e scrittore, che sceglie il racconto di Abramo come specchio delle vicende umane. A dialogare con lui sul palcoscenico, Aglaia Zannetti, attrice e speaker, che interpreta canzoni, cura l’allestimento e la struttura teatrale. L’appuntamento è il 4 maggio, alle ore 21 al teatro Sant’Angelo, Milano.