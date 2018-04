Chiese di Sicilia: vescovi diffonderanno il 9 maggio un messaggio per il XXV della visita di san Giovanni Paolo II ad Agrigento

I vescovi di Sicilia rivolgeranno un messaggio agli uomini e alle donne della Regione in occasione del XXV anniversario della visita di san Giovanni Paolo II ad Agrigento. Ne dà notizia oggi la Conferenza episcopale siciliana (Cesi), al termine dei lavori della sessione primaverile svoltasi a Piazza Armerina. “I vescovi – si legge nella nota – hanno voluto sottolineare il XXV anniversario della visita del Papa san Giovanni Paolo II ad Agrigento, ricordando l’accorato invito alla conversione rivolto agli uomini della mafia al termine della santa messa nella Valle dei Templi. La ricorrenza anniversaria sarà ricordata con una solenne concelebrazione dell’episcopato siculo il 9 maggio prossimo ad Agrigento davanti il Tempio della Concordia”.

Nel corso dei lavori , i vescovi si sono confrontati con i nuovi direttori degli uffici regionali e i membri del direttivo della Commissione presbiterale Siciliana. È stato presentato il programma della Giornata sacerdotale mariana che si svolgerà il 15 maggio a Marsala in occasione del 500° anniversario del ritrovamento dell’effigie della Madonna della Cava, patrona della città. È stato inoltre presentato un questionario di rilevamento da somministrare ai Consigli presbiterali delle 18 diocesi dell’Isola per l’aggiornamento dello Statuto del Centro regionale “Madre del Buon Pastore” che si occupa della formazione permanente del Clero in supporto alle diocesi. Inoltre, sono state presentate relazioni sulle attività della commissione seminari e vocazioni e sulla formazione dei futuri presbiteri (attualmente sono 217 gli alunni dei seminari delle diocesi siciliane). Al vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, è stata assegnata la delega dell’Ufficio regionale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato. Tra i temi affrontati anche quelli relativi al Tribunale ecclesiastico interdiocesano (Teis) e al progetto “Opifici di Pace” sulla salvaguardia del creato.

Ieri, per il bicentenario della diocesi di Piazza Armerina, i vescovi siciliani hanno partecipato alla concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Gristina, presidente della Cesi, nella cattedrale piazzese.