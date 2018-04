Argentina: domani arriva a Buenos Aires il cuore di Padre Pio. Peregrinatio fino al 25 aprile

Devoti e fedeli argentini si preparano a ricevere il cuore di Padre Pio che domani, 19 aprile, arriverà in Sudamerica proveniente da San Giovanni Rotondo. La reliquia sarà esposta alla venerazione dei fedeli, fino al 25 aprile, in diversi luoghi. L’iniziativa è stata promossa nella ricorrenza del 50° della morte di san Pio di Pietrelcina e nel centenario dell’apparizione delle stimmate sul suo corpo.

La reliquia sarà ricevuta con una messa giovedì 19 alle 12.30 e sarà esposta il 19 e il 20 aprile nella cattedrale metropolitana della Santissima Trinità di Buenos Aires. Sabato 21 arriverà nella basilica e santuario nazionale di Nostra Signora di Luján. Domenica 22 aprile il cuore di padre Pio sarà al santuario di Nostra Signora del Rosario di Pompeya e il giorno successivo nella basilica di Nostra Signora della Pietà; qui alle 10 ci sarà una catechesi per i bambini proposta dall’Animazione dei gruppi argentini di Padre Pio. Il 24 aprile il cuore di san Pio sarà nella cappella del Divin Bambino, all’ospedale pediatrico “Profesor Doctor Juan Pedro Garrahan”, nella capitale, dove saranno promosse tre messe e catechesi per bambini e famiglie; infine, il 25 aprile tornerà nella cattedrale di Buenos Aires.

La reliquia sarà accompagnata dal padre guardiano di San Giovanni Rotondo, Carlos María Laborde. La reliquia del cuore del Santo, una parte del miocardio venerata separatamente a partire dalla visita papale di Benedetto XVI a San Giovanni Rotondo, ha un significato speciale perché richiama il fenomeno mistico della transverberazione (cioè il fatto che il suo cuore fu miracolosamente trapassato da una creatura angelica), vissuto da san Pio nel 1918. I gruppi di padre Pio esistono da circa vent’anni in Argentina e costituiscono una vivace realtà, che tiene incontri mensili.