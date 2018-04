8xmille: TuttixTutti, il video sul progetto “La Fattoria dell’interazione” vincitore dell’edizione 2017

Un filmato di 5 minuti sul progetto che si è aggiudicato il primo premio del concorso per parrocchie “TuttixTutti” edizione 2017. È quello realizzato dal Servizio promozione sostegno economico della Chiesa cattolica su “La Fattoria dell’interazione” realizzata dalla parrocchia San Lazzaro di Lecce, una proposta che intende creare uno spazio socio-lavorativo per italiani e stranieri in grave stato di emarginazione. Pensata per persone senza fissa dimora, immigrati e soggetti in povertà estrema, l’iniziativa prevede l’avviamento di un piccolo allevamento di animali da cortile, la realizzazione di un vivaio di piante aromatiche insieme ad attività di apicoltura e orticoltura. Una formula innovativa di “Agricoltura sociale”, una vera e propria “Fattoria Multifunzionale” che rappresenterà un’opportunità di riabilitazione e reinserimento per persone svantaggiate.

Il progetto intende costruire un luogo di interazione tra parrocchiani ed indigenti, sensibilizzare la comunità verso il sostegno alle persone più bisognose e promuovere l’educazione ambientale insieme alla salvaguardia della biodiversità mediante l’organizzazione di un’azienda agricola articolata su tre aree (formazione, accoglienza, ospitalità). La Fattoria, attraverso vari step formativi, si propone di divenire un punto di riferimento per molti con il passaggio da attività quasi hobbistica a professionale.