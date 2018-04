Terremoto Centro Italia: Protezione civile, “ad oggi consegnate ai sindaci 3.058 casette in 44 Comuni”. Installato il 93% di quelle richieste

foto SIR/Marco Calvarese

“Ad oggi sono stati completati i lavori in 169 aree e sono state consegnate ai sindaci 3.058 Soluzioni abitative di emergenza (Sae) in 44 Comuni. A queste si aggiungono 502 Sae installate ma non ancora consegnate in attesa della conclusione dell’ultima fase delle opere di urbanizzazione che, sommate alle casette già consegnate, portano il totale a 3.560 Sae, pari al 93% del fabbisogno complessivo”. Ne dà notizia oggi il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sono 1.361 le casette consegnate nelle Marche, 762 nel Lazio, 713 in Umbria e 222 in Abruzzo”. Inoltre, “sono in attesa di consegna 396 Sae nelle Marche, 27 in Umbria, 26 in Abruzzo e 53 nel Lazio. Attualmente sono in corso lavori in 37 aree”. “Secondo i dati forniti dalle quattro Regioni colpite – spiega la Protezione civile – sono complessivamente 3.829 le Sae ordinate: 824 nella Regione Lazio, 758 in Umbria, 1.949 nelle Marche e 298 in Abruzzo”.