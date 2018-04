Siria: diocesi Palermo, domani una veglia di preghiera per la pace con l’arcivescovo Lorefice

Un momento di preghiera per la pace in Siria e negli altri luoghi del mondo dove sono in corso guerre sarà presieduto dall’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice. Si svolgerà domani, mercoledì 18 aprile, alle 20.30, sul sagrato della cattedrale. A organizzarlo, un gruppo di associazioni cittadine e organismi diocesani, tra cui la Consulta per la pace, la Consulta diocesana per le aggregazioni laicali, l’Ufficio per i problemi sociali, del lavoro e della salvaguardia del creato, giustizia e pace e il Centro diaconale Valdese “La Noce”. “Non possiamo far vincere la rassegnazione di fronte alle logiche di guerra – si legge in una nota –. Di fronte alla guerra in Siria, a sette anni di guerra genocida, alle aggressioni continue a civili inermi, di cui tantissimi bambini donne ed anziani, vogliamo animare un nuovo movimento per la pace”.