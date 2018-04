Sinodo giovani: Fratelli delle Scuole cristiane, il 23 aprile a Roma docenti ed educatori in dialogo con mons. Galantino

Un pomeriggio di studio in preparazione al prossimo Sinodo dei vescovi, in programma dal 3 al 28 ottobre, sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, con il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino. A proporlo lunedì 23 aprile, dalle 16 alle 19, nella Casa generalizia dei Fratelli delle Scuole cristiane, nell’85° anniversario di fondazione, è “Rivista Lasalliana”, trimestrale di cultura e formazione pedagogica nato nel 1934, dedicato a docenti e dirigenti delle scuole lasalliane, cattoliche e statali, genitori, educatori, catechisti ed operatori pastorali. Tra i relatori, interverranno anche Giuseppe Mari, ordinario di Pedagogia generale all’Università Cattolica, Josè Luis Moral, docente di pastorale giovanile all’Università Pontificia Salesiana, Mario Pollo, docente di Pedagogia generale e sociale all’Università Lumsa di Roma, Antonino Romano, ordinario di Catechetica presso l’Università Pontificia Salesiana, e Leonardo Catalano, docente di teologia morale presso l’Istituto superiore di scienze religiose, a Foggia. A moderare l’incontro fratel Donato Petti, direttore di “Rivista Lasalliana”. “Dalla fine del 2017, con un numero speciale ad inizio 2018, tutte le scuole sono state coinvolte in un cammino di riflessione e preparazione sul Sinodo”, si legge in una nota. Il seminario sarà occasione di dialogo e confronto sui temi dell’educazione. L’incontro concluderà anche un corso di aggiornamento sul tema del Sinodo proposto da “Rivista Lasalliana” ai docenti di religione delle scuole paritarie cattoliche e statali.