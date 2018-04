Settimana liturgica nazionale: Roma, domani al Cal proiezione del dvd “Matera, il film più bello” sulla città che ospiterà la 69ª edizione dal 27 al 30 agosto

In vista della 69ª Settimana liturgica nazionale, che ha per tema “La liturgia risorsa di umanità” e che quest’anno si terrà a Matera dal 27 al 30 agosto, grazie alla disponibilità di Rvm Broadcast, domani, mercoledì 18 aprile sarà proiettato a Roma, presso il Centro azione liturgica (Cal), il dvd “Matera, il film più bello”, documentario di Sergio Palomba e Mario Raele, realizzato con la regia di Vito Cea. Le riprese sono state effettuate da Uccio Pisciotta e da Francesco Giase, la voce narrante è di Daniele Sassi, le riprese aeree sono di Vincenzo Sidonio e Aldo Amati.

“Matera, il film più bello” racconta la storia della città dalle origini fino ad oggi, in modo semplice ma appassionato, estendendo la narrazione anche ad aspetti minori che qualificano Matera come un luogo unico nel mondo. Questo prodotto audiovisivo è stato definito dagli autori come “il ritratto contemporaneo di una delle città più antiche al mondo”. Il documentario viene messo in circolazione in tempo utile per la fruizione da parte dei tantissimi congressisti che affluiranno nella città dei Sassi ad agosto in occasione della 69ª Settimana liturgica nazionale, che sarà aperta, alla casa di spiritualità Sant’Anna, dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei.