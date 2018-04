Parlamento Ue: Tajani dopo il faccia a faccia con Macron, “identità di vedute su web tax, riforma asilo e difesa comune”

(Strasburgo) “Condivido con il presidente Macron la necessità di un vero rinascimento europeo che parta dalla piena consapevolezza della nostra identità con al centro la libertà e la dignità della persona”. Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ha oggi accolto nella sede di Strasburgo il presidente francese Emmanuel Macron. Prima dell’intervento in aula di Macron, si è svolto un faccia a faccia, e Tajani, a seguito dell’incontro bilaterale, ha dichiarato: “Abbiamo registrato identità di vedute su molte questioni, come la necessità di dotare l’Unione di un bilancio più ambizioso che rifletta le priorità dei cittadini, finanziato anche da risorse proprie, quali, ad esempio, una tassa sui giganti del web. Queste risorse devono servire, tra le altre cose, per un piano Marshall per l’Africa, per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e per sostenere l’economia reale. Condividiamo anche l’urgenza della riforma del sistema di asilo e di arrivare a una vera politica estera e di difesa comune’’.