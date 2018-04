Papa Francesco: domenica 22 aprile ordina 16 sacerdoti, 11 sono per la diocesi di Roma

Sono 16 i diaconi che domenica 22 aprile saranno ordinati sacerdoti nella Messa solenne presieduta da Papa Francesco, con inizio alle 9.15, nella basilica di San Pietro. I nuovi presbiteri – undici per la diocesi di Roma – pronunceranno il loro “sì” nella IV domenica di Pasqua, detta del Buon Pastore, in cui la Chiesa celebra la 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. Lo ricorda una nota diffusa oggi dal Vicariato di Roma. Proprio in occasione della Giornata, venerdì 20, alle 19.30 nel Pontificio Seminario Romano Maggiore, il vicario del Papa per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis presiederà la veglia di preghiera per le vocazioni.

Sei dei futuri sacerdoti si sono formati al Collegio diocesano Redemptoris Mater, cinque hanno studiato presso il Seminario Romano Maggiore, quattro appartengono alla Famiglia dei Discepoli e uno alla Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione) e ha compiuto il suo percorso presso la parrocchia di Ognissanti a via Appia. Thierry Randrianantenaina, 27 anni, originario del Madagascar e studente del Redemptoris Mater, ha raccontato al settimanale diocesano Roma Sette le difficoltà del matrimonio dei genitori “salvato per pura grazia”per i problemi di alcolismo del padre ma “l’accompagnamento della Chiesa, in particolare con l’esperienza del Cammino neocatecumenale – spiega – ci ha fatto sperimentare la misericordia di Dio”. Anche la vocazione di Juraj Bašković, 37 anni, croato, è maturata in seno al Cammino neocatecumenale insieme a quella di altri quattro ordinandi: il trentasettenne Phaolo Do Van Tan, originario del Vietnam, il coetaneo Thein Lwin, del Myanmar, il colombiano Fabio Alejandro Perdomo Lizcano, del 1982, e Moises Pineda Zacarias, nato a San Salvador nel 1990. Renato Tarantelli Baccari, della parrocchia San Giuseppe al Trionfale, 41 anni, è il più grande dei cinque ordinandi del Seminario Romano Maggiore: “La mia vocazione tardiva è giunta dopo che già avevo improntato la mia vita affettiva e professionale come docente di Diritto tributario”; nove anni fa il cammino da Lourdes a Santiago “mi sono sentito amato di una dolcezza e una tenerezza mai sperimentate: il Signore mi ha sorpreso e io ho sorpreso me stesso trovando il coraggio, senza riserve, di dire ‘sì’ alla Sua chiamata”. Anche Gabriele Nasca, della parrocchia Santa Maria Addolorata, 29 anni, ha sentito “cadere le difese e crollare le paure di fronte alla chiamata del Signore”; così come Emilio Cenani, 32 anni, e i diaconi Massimo Cunsolo, 28 anni, e Michele Ferrari, 26 anni. Don Gabriele Faraghini, rettore del Seminario Romano Maggiore da settembre, auspica che i nuovi sacerdoti “non perdano mai l’entusiasmo dell’evangelizzazione, continuando ad amare il Pastore e le sue pecore”.