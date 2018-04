Pace: Università Europea Roma, il 19 aprile tavola rotonda su “Una cultura di dialogo per educare alla pace”

Sarà “Una cultura di dialogo per educare alla pace” il tema della tavola rotonda che si terrà giovedì 19 aprile, a partire dalle 13.30, all’Università Europea di Roma nel corso della quale porteranno la propria testimonianza volontari e studenti universitari che hanno partecipato alle Scuole della pace, iniziativa di solidarietà della Comunità di Sant’Egidio. “Le Scuole della Pace – si legge in una nota – sono dei centri, completamente gratuiti, che si qualificano come un ambito familiare che sostiene il bambino nell’inserimento scolastico, aiuta la famiglia nel suo compito, proponendo un modello educativo aperto agli altri, solidale verso i più sfortunati, capace di superare barriere e discriminazioni. Sono animati da volontari che affiancano i bambini nel percorso educativo”. Gli studenti dell’Università Europea di Roma partecipano alle Scuole della pace nell’ambito delle attività sociali dell’ateneo.

Alla tavola rotonda del 19 aprile interverranno anche Gabriella Richichi, responsabile della Scuola della pace di zona Roma Aurelio, l’ivoriano Hugues Leandre Koffi Konan, della Comunità di Sant’Egidio, padre Nicola Tovagliari, cappellano dell’Università Europea di Roma, Carlo Climati, direttore del laboratorio di comunicazione “Non sei un nemico!”. Nel corso dell’incontro sarà presentato anche il libro “Alla Scuola della pace”, che raccoglie 50 anni di amicizia della Comunità di Sant’Egidio con i bambini nel mondo.