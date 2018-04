Giovani: Edizioni San Paolo, esce venerdì 20 aprile “L’alleluja di Susanna. L’eredità di lei che non tornò dalla Gmg di Cracovia”

“Il libro, scritto dal papà di Susanna, è un moderno, forse a tratti inconsapevole, inno alla fede e di fede. La vicenda del ritorno (o del mancato ritorno) dalla Gmg risulta quasi marginale, inquadrata com’è in un più ampio disegno provvidenziale, privo di qualsiasi dubbio e incertezza quanto scevro di ogni concessione alla sdolcinatezza”. Lo scrive il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, nella presentazione del libro “L’alleluja di Susanna. L’eredità di lei che non tornò dalla Gmg di Cracovia” di Enrico Rufi, voce notturna di Radio Radicale e papà di Susanna, la ragazza diciannovenne stroncata da una meningite fulminante sulla via del ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù del 2016. “Fatti, esperienze, sogni e intuizioni di futuro si susseguono in un’altalena somigliante alle canzoni che piacciono a Susanna, restituendo a mano libera le visioni e le esperienze della giovane donna e di sua sorella Margherita, educate in una famiglia a suo modo coerente e aperta alla vita. Susy portava già dentro di sé un mondo; aveva avuto modo di farsi un’idea dei temi più scottanti del nostro tempo e di quelli dell’ultimo secolo, pur avendone vissuto solo uno scorcio – prosegue il card. Bassetti -. La sua storia è un exemplum, si direbbe, dei nostri giorni: non si dubita della fedeltà di Dio nelle prove del mondo, quelle vere, quelle che altrimenti non lascerebbero scampo. C’è un dolore condiviso, ma non per questo meno grande; e c’è un Paradiso intuito, additato da lontano, ma in realtà vicinissimo”.

“L’alleluja di Susanna. L’eredità di lei che non tornò dalla Gmg di Cracovia” esce in libreria il 20 aprile per le Edizioni San Paolo. La morte di Susanna ha suscitato molta commozione in tutto il mondo cattolico e non solo. “Le sue scelte, la sua sensibilità, le sue priorità – documentate alla luce delle testimonianze di chi le ha voluto bene e del suo curriculum di pellegrina, di viaggiatrice, di studentessa, di animatrice parrocchiale, oltre che di figlia e sorella cresciuta in una chiesa domestica molto poco pia e devota – delineano un’originale biografia intellettuale e spirituale e marcano le tappe di un percorso di fede sfociato nel mistero di una morte che sembra voler dare un senso alla sua breve vita – si legge in una nota del Gruppo Editoriale San Paolo -. E rivelano al contempo una grande disponibilità ad accogliere il magistero di Papa Francesco, evidenziando, anche dall’interno della sua esperienza parrocchiale, le resistenze al cambiamento denunciate dal Pontefice”.