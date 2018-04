Germania: Dbk, a Monaco di Baviera venerdì 20 si presenta “un’analisi etico-sociale e una valutazione delle strategie di post-crescita”

La crescita economica e lo sviluppo sostenibile sono i termini entro i quali si è mosso il gruppo di esperti della Conferenza episcopale tedesca (Dbk) per i temi di “economia mondiale ed etica sociale” nella redazione di uno studio che verrà presentato alla Scuola superiore di studi filosofici di Monaco di Baviera venerdì 20 aprile e che prende le mosse dalle sollecitazioni della Laudato Si’. “Fuori dalla società in crescita? Un’analisi etico-sociale e una valutazione delle strategie di post-crescita” è il titolo del lavoro che declina i temi della protezione ambientale e della giustizia sociale sul paradigma della crescita economica, per cercare di analizzare da un punto di vista etico sociale quelli che lo studio definisce “approcci post-crescita”. Nel lavoro vengono indicate anche alcune “linee guida per una gestione sociale ed ecologica” dell’economia e della società. Sui temi dello studio si discuterà nel corso di un “Forum di dialogo”, sempre venerdì 20 aprile a Monaco, che prevede un momento di dibattito anche con rappresentanti dei principali partiti tedeschi per definire “percorsi politici verso una modernizzazione eco-sociale”. Alla presentazione dello studio e ad aprire i lavori del Forum interverranno il presidente della Commissione Chiesa universale della Conferenza episcopale tedesca, l’arcivescovo Ludwig Schick (Bamberg) e il referente del gruppo di esperti, Johannes Wallacher, presidente della Scuola superiore di Monaco.