Diocesi: Como, sabato 21 aprile pellegrinaggio dei giovani con il vescovo Cantoni alla vigilia della Giornata mondiale per le vocazioni

Alla vigilia della 55ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, dedicata quest’anno al tema “Dammi un cuore che ascolta”, la diocesi di Como organizza per sabato 21 aprile il tradizionale momento di preghiera e riflessione presso il santuario della Madonna del Soccorso a Ossuccio (Co), con il vescovo Oscar Cantoni. L’iniziativa, promossa dal Centro per la pastorale dei giovani della diocesi di Como e dal Centro diocesano vocazioni, si inserisce nel cammino di preparazione al Sinodo dei vescovi sui giovani. L’appuntamento di sabato prenderà il via alle 16.15 dalla prima Cappella del percorso verso il santuario, per un breve pellegrinaggio. Recitando il Rosario meditato, i partecipanti raggiungeranno il santuario, dove, alle 17, mons. Cantoni proporrà la Lectio. A seguire, tempo per il silenzio e la meditazione personale, poi la condivisione a gruppi. Sarà offerta anche la possibilità di confessarsi con “Giovani e Riconciliazione”. Il momento di preghiera proseguirà con l’adorazione eucaristica guidata e l’affidamento a Maria. Al termine, cena a buffet per tutti i partecipanti.