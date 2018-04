Diocesi: Bergamo, sabato 21 aprile convegno sul lavoro

“Il lavoro come vocazione, opportunità, valore, fondamento di comunità e portatore di legalità – Sguardi e prospettive di connessione reale tra mondo del lavoro e comunità ecclesiali territoriali”: questo il titolo del convegno che si terrà nella mattinata di sabato 21 aprile, a Bergamo, presso la sede della Confederazione nazionale dell’artigianato. Si tratta del quinto dei sei convegni promossi dalla diocesi di Bergamo sul tema degli ambiti pastorali indicati dal Convegno ecclesiale di Verona. Alle 9.30, sarà il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, ad aprire il convegno con una relazione su “Abitare il lavoro. Sguardi pastorali sul lavoro in vista della riforma Cet (Comunità ecclesiali territoriali)”. Poi, dalle 10.15, spazio ai lavori di gruppo sui temi “La Chiesa, il lavoro e i giovani”, “La Chiesa, il lavoro e il mondo della cooperazione”, “La Chiesa, il lavoro e il mondo delle imprese” e “La Chiesa, il lavoro e il mondo delle amministrazioni”. Dopo la sintesi di quanto emerso nel confronto a gruppi, sarà don Cristiano Re, alle 12.10, a tracciare le conclusioni della mattinata. L’ultimo convegno, il sesto, si terrà poi sabato 12 maggio e sarà dedicato a “Giovani e preghiera. In ascolto di alcune esperienze”.