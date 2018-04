Diocesi: Asti, il 28 aprile un convegno e una messa per ricordare mons. Ferro

Una giornata di studio, di preghiera e di memoria, organizzata dal Comune di Costigliole d’Asti in cui è nato, per ricordare mons. Giovanni Ferro, arcivescovo di Reggio Calabria, dal 1950 al 1977. Si svolgerà sabato 28 aprile, con il patrocinio della diocesi di Asti. L’appuntamento è per le 9.30 nel salone d’onore del castello per “comprendere meglio l’attualità di un ‘uomo di Chiesa’ che ha saputo vivere con fedeltà e generosità il suo compito, non facile, di annunciare e testimoniare Cristo nella storia”. A descrivere l’opera di mons. Ferro saranno mons. Francesco Ravinale, vescovo di Asti, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio Calabria, padre Franco Moscone, padre generale dei Somaschi, padre Giuseppe Oddone, che ne è vicario generale, e don Paolo Prunotto, storico e parroco di Montechiaro d’Asti. Al termine del convegno, la benedizione di una lapide commemorativa nella parrocchia “Nostra Donna di Loreto”, dove mons. Ferro fu battezzato, cui seguirà la messa concelebrata dai vescovi di Reggio Calabria, Casale Monferrato, Acqui Terme e Asti.