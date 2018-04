Ateneo Regina Apostolorum: domani presentazione dei risultati della ricerca su “I giovani e il mondo del lavoro”

Verranno presentati domani, mercoledì 18 aprile, presso la sede dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (Apra) e l’Università Europea di Roma (Uer), i risultati della survey sul tema “I giovani e il mondo del lavoro”, ricerca realizzata dal gruppo Value@Work, promosso dall’Istituto di studi sulla donna dell’Apra in collaborazione con l’Uer. “Il gruppo Value@work – si legge in una nota – osservando le dinamiche relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro si è reso conto che esisteva un gap prevalentemente a carattere orientativo e percettivo. Così per facilitare questo importante processo ha deciso di impegnarsi prima in una survey (osservazione e rilevazione strutturata) che prendesse in considerazione i due protagonisti di questo match (giovani e imprese), e poi in progetti strutturati di rivisitazione del rapporto tra giovani e mondo del lavoro”. La ricerca analizza due campioni, i giovani universitari e le imprese indagando le motivazioni delle scelte universitarie verso il mondo del lavoro sia dal punto di vista professionale che valoriale e le difficoltà attese dai giovani verso il percorso della propria autonomia e la disponibilità a mettersi in gioco per ottenere gli obiettivi preposti oltre ai fabbisogni delle imprese, le difficoltà nell’assunzione di nuove forze lavoro, il valore aggiunto atteso e un possibile modello per integrare i giovani nella propria organizzazione. “Il confronto tra il punto di vista dei giovani e le imprese – prosegue la nota – potrà dare degli utili spunti per il proseguimento del lavoro, seppure in una fase pilota”. I lavori, che si apriranno alle 9.30, proseguiranno per tutta la mattinata, fino alle 13.30, orario per il quale sono previste le conclusioni.