Unione europea: Comece, una delegazione della Chiesa italiana guidata dal card. Bassetti in visita a Bruxelles presso le istituzioni europee

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Una delegazione della Chiesa italiana, guidata dal cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, si recherà a Bruxelles dal 22 al 25 aprile per una serie di incontri con funzionari di alto livello dell’Unione Europea. Ne dà notizia la Comece, la Commissione degli episcopati dell’Ue che in una nota diffusa oggi, spiega: “La visita del cardinale Bassetti mostra la dimensione europea della Chiesa italiana, fortemente impegnata ad affrontare le sfide attuali e a lavorare per il bene comune in un dialogo costruttivo con le istituzioni dell’Ue”. Istruzione, sanità, servizi sociali, integrazione e azione umanitaria, attenzione particolare alle fasce più deboli della società. Saranno questi i temi che la delegazione della Chiesa italiana affronterà nei suoi incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Il presidente della Cei sarà accompagnato da mons. Mariano Crociata, vicepresidente della Comece, e da mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio (già delegato Cei alla Comece). La delegazione incontrerà Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Ue, Luca Jahier (Comitato economico e sociale europeo) e vari deputati italiani. Durante il loro soggiorno a Bruxelles, il card. Bassetti e i due vescovi celebreranno tre Messe: il 23 aprile (alle 12.30 nella cappella della Comece), il 24 aprile (alle 11.30 al Parlamento europeo) e il 25 aprile (alle 11.30 sempre nella cappella della Comece). Una conferenza stampa avrà luogo presso la Comece martedì 24 aprile (ore 17).