Pedofilia: Meter onlus, già 25 diocesi hanno aderito alla XXII Giornata bambini vittime di violenza. Il grazie di don Di Noto a mons. De Donatis

“Voglio esprimere la mia adesione e il coinvolgimento della comunità diocesana a questa iniziativa di sensibilizzazione e di preghiera su un tema così importante. Vorrei anche dire con forza che tutti dobbiamo impegnarci con chiarezza e coraggio affinché ogni persona umana, specialmente i bambini, sia sempre difesa e tutelata. Ho dato disposizione all’Ufficio liturgico del Vicariato di Roma affinché inviti tutte le comunità ecclesiali a pregare in questo senso in occasione della preghiera universale dei fedeli il prossimo 6 maggio”. Con una lettera il vicario generale di Sua Santità Papa Francesco per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis, ha voluto manifestare l’adesione e il coinvolgimento della diocesi di Roma per la XXII Giornata bambini vittime contro la pedofilia, promossa da Meter, che domenica 6 maggio vedrà il raduno di numerose persone per ricevere il saluto speciale e il messaggio di Papa Francesco.

“La ringrazio, mons. De Donatis per questa sensibilità e partecipazione – ha risposto don Fortunato Di Noto, fondatore e presidente di Meter -. Mi spinge l’idea di invitare i romani, ma credo che non è necessario un invito: è una scelta spontanea, responsabile e partecipativa. Io ci sarò, partiremo dalla Sicilia con diverse persone (anche vittime di questa tragedia), tanti da ormai 20 anni si uniscono a noi nella preghiera e nell’azione concreta per promuovere i diritti inviolabili dei piccoli e dei deboli. Ecco perché mi rivolgo a chi è romano o è già a Roma, ad unirsi in questo raduno di preghiera e di comunione”.

Sono 25 le diocesi che hanno aderito e promuovono la Gbv: Noto, Palermo, Cerignola-Ascoli Striano, Trieste, Lodi, Trani-Barletta-Bisceglie, Alghero-Bosa, Bolzano, Bergamo, Ariano Irpino-Lacedonia, Perugia-Città della Pieve, Cremona, Bologna, Chieti, Patti, Savona-Noli, Cesena-Sarsina, Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Forlì-Bertinoro, San Marino-Montefeltro, Caltagirone, Napoli, Torino. “Impegno senza sosta!” è il tema della XXII edizione della Giornata bambini vittime della violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza contro la pedofilia (Gbv) che l’Associazione Meter onlus promuove dal 25 aprile a domenica 6 maggio.