Papa a Corviale: mons. De Donatis a Tv2000, “le periferie tornano veramente al centro”

“Le periferie tornano veramente al centro. E la cosa meravigliosa è stata vedere l’esperienza di Cristo Risorto in questo quartiere. Il Papa ce lo ha fatto sentire ancora una volta in maniera molto bella”. Lo ha detto ieri il vicario del Santo Padre per la diocesi di Roma, mons. Angelo De Donatis, ai microfoni di Tv2000, durante lo speciale del Tg2000, a margine della visita di Papa Francesco nella parrocchia di San Paolo alla Croce a Corviale nella periferia ovest di Roma.

“Tutti – ha aggiunto mons. De Donatis – hanno ricevuto l’abbraccio paterno del Papa. I volti sono stati pieni di gioia perché hanno sentito la presenza del Signore vivo in mezzo a noi”. “La pastorale di Roma – ha concluso l’arcivescovo vicario – ha molto bisogno di questi slanci perché sono un’ondata di speranza”.