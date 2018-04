Formazione: seminaristi calabresi a lezione di “comunicazione e nuovi media”

Giornata di studio per i seminaristi del Seminario regionale San Pio X di Catanzaro sulla “comunicazione e nuovi media”. Nell’ambito del percorso del sesto anno, i formatori hanno proposto ai futuri sacerdoti un percorso di approfondimento sul rapporto tra media e annuncio del Vangelo. I seminaristi si sono impegnati sia in una parte teorica sia in un percorso laboratoriale durante il quale hanno scritto una nota per la stampa e pezzi giornalistici destinati a giornali online, alla radio o ai telegiornali. A guidare la giornata di formazione don Enzo Gabrieli, direttore del settimanale diocesano cosentino “Parola di Vita”, che ha presentato anche i media della Federazione italiana dei settimanali cattolici e quelli nazionali della Conferenza episcopale italiana, proponendo un possibile percorso per la costruzione di un progetto pastorale di comunicazione in diocesi. La guida utilizzata è stato il libro “Di terra e di cielo” (ed. San Paolo), a cura di Adriano Fabris e Ivan Maffeis, nuovo manuale proposto dall’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali della Cei, dedicato a seminaristi e animatori di comunità. “Nel percorso formativo è stato evidenziato – si legge in una nota – non solo il binomio comunicazione e missione ma anche quanto diventa sostanziale per la missione un impegno comunicativo appassionato, professionale e ricco di contenuti di fede e di dottrina”.