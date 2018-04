Diocesi: Termoli-Larino, domani sera la presentazione del libro “Chi ha paura della post-verità”

Domani sera, alle ore 19, nella Sala Seminario di via Sannitica a Termoli (Centro di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia”) sarà presentato il libro “Chi ha paura della post-verità – effetti collaterali di una parabola culturale” di Guido Gili e Giovanni Maddalena, docenti dell’Università degli Studi del Molise. L’iniziativa è a cura della Commissione cultura della diocesi di Termoli–Larino.

“Eletta parola dell’anno 2016 dall’Oxford Dictionary, la post-verità è entrata ormai nel linguaggio giornalistico e nel parlare comune – si legge in una nota della diocesi -. Su che cosa sia, come ci siamo arrivati, quali gli effetti positivi e quelli perversi c’è una grande confusione e un’asfissiante retorica. In un incalzante percorso attraverso concetti filosofici, teorie sociologiche, strategie comunicative e originali interpretazioni di eventi e processi sociali dall’inizio del Novecento fino ad oggi – dal sorgere dei mass media ai social network – questo saggio è una guida per chi vuole capire che cosa sta succedendo nella società e nella cultura occidentale senza moralismi e catastrofismi”.