Diocesi: Rimini, 108mila euro incassati in due giorni dai mercatini del Campo lavoro missionario. Ancora da conteggiare l’introito dei rottami

Oltre 108mila euro di cui 93mila incassati dai mercatini dell’usato e altri 15mila derivanti da iniziative collaterali organizzate nel corso della due giorni. È l’incasso totale nei sette centri di raccolta del 38° Campo lavoro missionario della diocesi di Rimini, che ha chiuso i battenti domenica sera. “Un risultato, che supera nettamente il già ottimo dato dell’anno scorso, ottenuto grazie alla clemenza del tempo ma – si legge in una nota della diocesi – soprattutto grazie alle migliaia di volontari che ancora una volta si sono prodigati come non mai e alla folla di visitatori che hanno preso letteralmente d’assalto i mercatini del Campo. Praticamente si è venduto di tutto: libri, giocattoli, scarpe, indumenti, oggetti per la casa, elettrodomestici, elettronica, biciclette, montagne di biciclette… Il tutto, come sempre, per pochi spiccioli.

Scorporando per località il dato finale, “ a Rimini 40.400 euro sono venuti dal centro raccolta principale all’ex mercato ortofrutticolo e 10.480 euro dall’altro centro raccolta presso la parrocchia di Cristo Re. Altri 20.800 euro sono arrivati da Santarcangelo, 19.365 da Riccione, 7.397 da Verucchio, 6.400 da Bellaria e 3.600 da Cattolica”.

Per un bilancio definitivo occorrerà ora aggiungere l’incasso della lotteria (conteggio ancora in corso) e soprattutto attendere la pesatura e la vendita dei rottami accumulati nei piazzali, ceduti a ditte che operano sul mercato del recupero. “Ma al di là del risultato economico – sottolinea la diocesi -, va comunque sottolineato che la 38ª edizione del Campo lavoro è stata ancora una volta una festa di popolo, un bellissimo momento di incontro e condivisione per migliaia di persone accumunate dalla volontà di tendere la mano a chi ci chiede aiuto. Un aiuto che quest’anno finirà in Zimbabwe, Etiopia, Uganda, Albania, Papua Nuova Guinea per sostenere progetti educativi, sanitari, di avviamento al lavoro ma che servirà anche per portare una boccata di ossigeno a famiglie riminesi che non arrivano a fine mese”.