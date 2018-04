Diocesi: Milano, cento preti ambrosiani in pellegrinaggio a Kiev assieme all’arcivescovo Delpini

Sono oltre cento i preti ambrosiani che partecipano al pellegrinaggio dell’Ismi (Istituto sacerdotale Maria Immacolata) a Kiev, capitale dell’Ucraina. A guidare il viaggio l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini. Questa mattina l’arcivescovo e i giovani sacerdoti sono stati ricevuti dal ministro degli esteri ucraino Pavlo Klimkin presso l’Accademia diplomatica. Nei prossimi giorni oltre alle celebrazioni, a momenti di meditazione e tempi per il silenzio e la preghiera personale sono previsti incontri con il nunzio apostolico, mons. Claudio Gugerotti, il vescovo latino di Kiev, mons. Vitaliy Krivitskiy, il responsabile dell’azione del Papa in Ucraina, mons. Edoardo Kava, l’arcivescovo maggiore greco-cattolico sua beatitudine Sviatoslav Shevchuk, il metropolita Antonio di Boryspil e Brovary cancelliere della Chiesa ortodossa ucraina ed altri esponenti della Chiesa ortodossa. L’itinerario toccherà nella capitale Kiev la chiesa latina di Sant’Alessandro, il convento dei Cappuccini, la nuova cattedrale greco-cattolica, la Lavra antico monastero ortodosso con le grotte dei monaci poco fuori dalla città, la cattedrale ortodossa di Santa Sofia. Il programma dal titolo “La ricerca di una spiritualità dell’ospitalità” è inteso come un’occasione di formazione per i giovani presbiteri. La visita si concluderà venerdì 20 aprile.