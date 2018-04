Diocesi: Latina, giovani in campo per il torneo di calcio a 5 e pallavolo “Parish Cup 2018”

Giovani in campo ieri per la “Parish Cup” Latina 2018, il torneo sportivo giunto all’ottava edizione, che ha visto coinvolti i ragazzi della diocesi in una giornata di gare di calcio a 5 e pallavolo, nella parrocchia Ss. Annunziata. Un evento organizzato dall’Ufficio diocesano per la Pastorale del tempo libero, Turismo e Sport, diretto da don Peppino Mustacchio. Hanno partecipato circa trecento ragazzi provenienti dalle varie parrocchie e centri della diocesi pontina. Divisi in squadre, si sono sfidati nei tornei di calcio a 5 maschile (junior e senior), di calcio a 5 femminile e della pallavolo mista. Sport, ma non solo. “Il gioco non è fine a se stesso, ma strumento di Dio, da lui utilizzato per dimostrare l’immensità del proprio amore”, ha spiegato suor Maria Mater Veniae Schimdt dello staff organizzativo. È stato dato, infatti, molto spazio anche alla spiritualità, a livello comunitario grazie ai diversi momenti di preghiera organizzati davanti al Santissimo Sacramento esposto e alla Messa, presieduta dal vescovo mons. Mariano Crociata.