Benedetto XVI: mons. Ganswein a Tv2000, “ha cantato e fatto piccola passeggiata”

“Ha cominciato questa giornata di festa con la messa, oggi più solenne e arricchita da più canti. Ed è stata celebrata in latino come avviene ogni volta che è presente il fratello. Poi ha fatto colazione e subito dopo un bel canto che per lui è sempre importante”. Così il prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Benedetto XVI, mons. George Ganswein, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, ha raccontato come Papa Ratzinger ha festeggiato i suoi 91 anni. “La mattinata – ha proseguito mons. Ganswein – l’ha proseguita guardando la posta. Le memores gli hanno cucinato poi un bel pranzo. Ha fatto anche una piccola passeggiata e nel pomeriggio ha recitato il Rosario”. “Papa Francesco – ha aggiunto mons. Ganswein – gli ha scritto un bel messaggio, gli ha offerto la santa messa e mi ha detto di portargli i suoi saluti e la benedizione”.

“Le condizioni di salute? La testa sta benissimo ma le forze fisiche – ha concluso mons. Ganswein – sono un po’ diminuite”.