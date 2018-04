Vaticano: arriverà dal Friuli l’albero che sarà installato in piazza San Pietro per Natale

Sarà un albero proveniente dal Friuli quello che verrà installato per il prossimo Natale in piazza San Pietro. La richiesta partita dalla città di Pordenone è stata accettata dal Governatorato. “Nelle scorse settimane è stato siglato l’accordo che conferma la donazione dell’albero per il Natale 2018”, annuncia una nota. A sottoscriverlo, per lo Stato della Città del Vaticano il segretario generale, mons. Fernando Vérgez Alzaga, e per la diocesi di Concordia-Pordenone, il vescovo mons. Giuseppe Pellegrini. La richiesta è stata avanzata per ricordare in questo modo la ricorrenza del cinquantesimo anniversario della costituzione della Provincia di Pordenone. Nei prossimi si svolgerà un incontro per “delineare quanto si andrà a realizzare nel mese di dicembre nella Città del Vaticano”.