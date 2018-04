“L’uso di armi chimiche è inaccettabile. L’Europa deve svolgere un ruolo maggiore nel garantire la pace e nel prevenire l’aggravarsi delle crisi umanitarie come la sofferenza del popolo siriano”. Lo ha scritto in un tweet il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a proposito della crisi in Siria. Il presidente ha anche annunciato che “lunedì si terrà un dibattito alla seduta plenaria di Strasburgo” su quanto sta succedendo nel Paese.