Siria: Pime Milano, lunedì 16 veglia di preghiera per la pace nel Paese

Di fronte alle notizie che arrivano dalla Siria il Centro missionario Pime di Milano ha organizzato per lunedì 16 aprile, nella chiesa di San Francesco Saverio (via Monte Rosa, 81 – ore 21) del capoluogo lombardo, una veglia di preghiera. Lo scopo, si legge in una nota del Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) è “rendersi vicino a questa terra ferita da ormai più di sette anni di guerra attraverso la preghiera. Con uno sguardo che – al di là delle emozioni facili – provi a farsi carico delle sofferenze di tutti e invochi una pace vera e duratura per questo martoriato Paese e per tutta la regione del Medio Oriente, epicentro di quella che papa Francesco chiama la guerra mondiale a pezzi”. La partecipazione è aperta a chiunque lo desideri. Info: www.pimemilano.com.