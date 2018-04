La Conferenza dei capigruppo del Senato è convocata per lunedì 16 aprile, alle 18. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha già preso contatto con il presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, per una “informativa urgente” sulla situazione in Siria da tenersi fin dalla giornata di martedì 17 aprile. Lo comunica il sito del Senato in riferimento alla crisi siriana.