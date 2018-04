Sinodo dei vescovi: approvato il documento preparatorio dell’assemblea speciale per la Regione Panamazzonica

Approvato il documento preparatorio dell’assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per la Regione Panamazzonica. Il testo include un questionario finale. È quanto emerge da un comunicato diffuso oggi dalla sala stampa vaticana, in cui viene fatto il punto dopo la prima riunione del Consiglio pre-sinodale riunito in Vaticano dal 12 al 13 aprile. La riunione, si legge nel comunicato, è stata “presieduta da Papa Francesco”: “I lavori hanno avuto inizio con l’intervento del segretario generale, card. Lorenzo Baldisseri, che ha ringraziato il Santo Padre della sua presenza e ha rivolto uno speciale saluto ai membri del Consiglio pre-sinodale e agli esperti convocati per la riunione, alcuni dei quali appartenenti alla Red Eclesial Panamazónica (Repam)”. Nelle sessioni di lavoro è stato esaminato il progetto di documento preparatorio per l’assemblea speciale, che avrà come tema: “Amazzonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale”. “I membri – si legge ancora nel testo – hanno manifestato il loro apprezzamento per il testo, preparato dalla segreteria generale del Sinodo con l’aiuto degli esperti, e hanno offerto suggerimenti utili al suo miglioramento. Nel dibattito è stata rimarcata l’importanza della Regione Panamazzonica per l’intero pianeta. In particolare, i membri e gli esperti si sono confrontati sulla situazione pastorale del territorio e sulla necessità di avviare nuovi cammini per una più incisiva inculturazione del Vangelo presso le popolazioni che lo abitano, in particolare quelle indigene. In secondo luogo hanno riflettuto sulla crisi ecologica che interessa la Regione e hanno sottolineato l’esigenza di promuovere un’ecologia integrale, nella linea tracciata dall’Enciclica Laudato si’”. Al termine della discussione, quindi, “il Consiglio ha approvato il documento preparatorio, che include un questionario finale. Successivamente il testo sarà trasmesso alle Conferenze episcopali interessate e agli altri Organismi aventi diritto per dare avvio alla consultazione pre-sinodale. Alla conclusione dei lavori, il Santo Padre ha ringraziato i membri del Consiglio e gli altri partecipanti per i loro contributi e per lo spirito di comunione manifestato nel corso della riunione”.