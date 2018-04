“No Snam”: mons. Fusco (Sulmona-Valva) aderisce alla manifestazione

“Il vescovo di Sulmona-Valva, mons. Michele Fusco, unito alla Chiesa diocesana, ritiene necessario partecipare alla manifestazione NO SNAM in programma per sabato 21 aprile a Sulmona, per farsi voce della comunità a favore del bene comune”. Lo rende noto la diocesi in una nota diffusa oggi pomeriggio. Ricordando le parole di Papa Francesco nella Laudato si’ – “Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti” (n. 14) – la diocesi puntualizza che “ciò che ci motiva è l’amore, la responsabilità e la difesa del nostro territorio da violenze e sfruttamento di interesse esclusivamente economico”. E ancora: “Consapevoli delle potenzialità e della ricchezza che ci è stata affidata, pensiamo che il futuro della nostra valle e della sua popolazione è da cercarsi in altri percorsi che non mortificano e non mettono a rischio l’equilibrio naturale e sociale della nostra amata terra. Tutto questo in sintonia con la Giornata mondiale della terra che vivremo domenica 22 aprile, momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per promuovere la sostenibilità ambientale e la salvaguardia del nostro Pianeta”.