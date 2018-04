Fosse Ardeatine: Sant’Egidio, una delegazione ha ricordato le 335 vittime

Una delegazione di Sant’Egidio, proveniente dall’Europa e dall’Africa, si è recata oggi in pellegrinaggio alle Fosse Ardeatine. Lo comunica con una nota la Comunità. Dopo avere ripercorso “l’itinerario doloroso” compiuto da 335 italiani, vittime il 24 marzo 1944 della “ferocia inumana” delle truppe di occupazione nazista, i rappresentanti di Sant’Egidio hanno deposto una corona di fiori in omaggio a quelle vittime innocenti e osservato un tempo di silenzio in ricordo di tutti i caduti per la violenza, il terrorismo e i conflitti in ogni parte del mondo. La Comunità sottolinea come questa commemoriazione si sia svolta nel giorno in cui “nuovi e allarmanti venti di guerra soffiano in Siria”, coinvolgendo tutta la comunità internazionale, “per sette lunghi anni impotente di fronte ad un conflitto che continua a provocare drammi senza fine”.