Diocesi: Firenze, al via una serie di incontri mensili per “conoscere il magistero di Papa Francesco”

Comincerà giovedì 19 aprile, alle 17.30, al Cenacolo delle Mantellate, “Al timone della barca di Pietro. Il magistero di Papa Francesco”, una serie di appuntamenti mensili promossi dall’arcidiocesi di Firenze e dedicati a una riflessione sui discorsi, sui messaggi e sui gesti del Papa. Un’iniziativa organizzata per “leggere e conoscere in modo più approfondito il suo insegnamento”. A guidare gli incontri sarà mons. Giovanni Tonucci, arcivescovo emerito di Loreto, impegnato per molti anni in tante parti del mondo nel servizio diplomatico per la Santa Sede. Il primo appuntamento sarà aperto dall’intervento dell’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori. L’iniziativa è proposta dal Progetto Agata Smeralda con la collaborazione della Fondazione Giorgio La Pira, dell’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira, del Centro internazionale studenti Giorgio La Pira e dell’Opera di San Procolo. L’idea e il titolo di questi incontri nascono dall’invito contenuto nella “Lettera aperta ad un giovane amico” scritta da La Pira nel 1973 in cui invitava a riflettere ogni settimana a Firenze sui discorsi e sui “fatti” di Paolo VI.