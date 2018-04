Diocesi: Cassano all’Jonio, domani festa dell’Azione Cattolica “150: una storia, una vita, un sogno!”

Domenica 15 aprile l’Azione Cattolica della diocesi di Cassano all’Jonio celebrerà il 150° compleanno dell’associazione con un evento intitolato “150: una storia, una vita, un sogno!”. La giornata, che sarà ospitata nella cattedrale, prenderà il via alle 9.30 per concludersi alle 17. “Un’occasione unica – commentano la presidente diocesana dell’Ac, Angela Marino, l’assistente unitario, don Gianni Di Luca, e il segretario diocesano, Enrico Martire – per fare memoria grata della storia che ci ha preceduto, ringraziare per questo tempo straordinario che ci è donato ora e progettare un futuro ancora più bello”. “Una giornata – aggiungono – in cui esalteremo la nostra storia attraverso ricordi, testimonianze, musica, danza, teatro, arte e fotografia”. Saranno presenti Nicola De Santis, consigliere nazionale per il Settore Adulti dell’Azione Cattolica italiana, Giuseppe Martire, presidente emerito dell’Ac diocesana di Cassano all’Jonio, e mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio.