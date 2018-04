Consultori di ispirazione cristiana: oggi all’Università Cattolica un convegno per celebrare i 40 anni di attività

Si intitola significativamente “Il futuro nelle nostre radici” il XVIII convegno nazionale della Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana (Cfc), che celebra anche il 40° anniversario di costituzione. Il convegno si svolge oggi, 14 aprile, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e, dopo i saluti di monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei) e mons. Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vede la partecipazione di esperti e operatori. “L’appuntamento – spiega dalle pagine del sito il presidente della Cfc don Edoardo Algeri – rappresenta un’occasione propizia per fare memoria grata delle nostre radici e per cogliere i frutti preziosi della lungimirante iniziativa di istituire specifici servizi per la famiglia”.

Il convegno (qui il programma) intende favorire l’individuazione di ambiti privilegiati per l’azione educativa e di sostegno che i consultori familiari possono offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie; proporre indicazioni metodologiche adeguate per l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di progetti innovativi in grado di sostenere ed incrementare le risorse educative della famiglia; dare valore alle buone pratiche che già vengono condotte nelle varie regioni italiane perché possano stimolare nuove iniziative a favore delle famiglie, secondo lo spirito raccomandato da Papa Francesco in Amoris Laetitia.