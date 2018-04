Vino: comparto sempre più “cooperativo”. Le coop controllano il 58% della produzione e il 32% delle esportazioni

Il 58% della produzione, il 44% del fatturato e il 32% delle esportazioni. È in queste tre percentuali che si concretizza il ruolo della cooperazione nell’ambito della vitivinicoltura italiana. I numeri di sintesi sono emersi da un’indagine interna dell’Alleanza Cooperative agroalimentari sugli ultimi fatturati delle 480 cantine socie realizzata in occasione di Vinitaly 2018 che inizia domenica 15 aprile a Verona.

Secondo le coop, nel 2017 l’export delle cantine cooperative ha toccato la cifra record di 1,9 miliardi di euro (+5,6%), su quasi sei miliardi. “Se si restringe l’analisi alle prime 25 cantine cooperative per fatturato – spiega una nota –, emerge che esse realizzano da sole un quinto (21%) di tutte le vendite di vino italiano all’estero”.

“La grande crescita dell’export cooperativo – spiega il presidente dell’Alleanza delle Cooperative agroalimentari, Giorgio Mercuri – conferma l’assoluta posizione di leadership delle nostre associate nella produzione e commercializzazione di vino e avvalora la bontà dei notevoli investimenti realizzati negli ultimi anni dalle cantine proprio per presidiare tutti i principali mercati esteri. Non è un caso che sono proprio le cantine cooperative a trainare la crescita delle esportazioni”. Secondo quanto rilevato dal Rapporto 2017 dell’Osservatorio della cooperazione agricola italiana, le vendite all’estero delle prime 25 cantine cooperative hanno avuto nell’ultimo anno una crescita del +8,8%, un tasso che è quasi il triplo rispetto a quello registrato nello stesso periodo a livello nazionale (+3,2%)”.

Sempre il sistema della cooperazione controlla una produzione pari al 58% della produzione vinicola media del Paese e un giro d’affari di 4,5 miliardi di euro, pari al 44% del totale del fatturato vino nazionale.

Nella classifica delle prime società vinicole per fatturato pubblicata nell’Indagine Vino 2018 dell’Area studi Mediobanca compaiono anche quest’anno 8 cantine cooperative, tutte con fatturati superiori a 100 milioni di euro: Cantine Riunite &CIV, Caviro, Mezzacorona, Cavit, Soave, Gruppo Cevico, Collis Veneto Wine Group e La Marca.