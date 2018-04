Polonia: Stettino, domenica 15 aprile la Marcia per la vita “Belli sin dal concepimento”

Domenica 15 aprile Stettino, città di quasi mezzo milione di abitanti nel nord ovest della Polonia, sarà attraversata da un colorato corteo promosso da numerose organizzazioni pro vita. “Belli sin dal concepimento” è il titolo della manifestazione organizzata per la 16ª volta e, tradizionalmente, la più partecipata di tutte le iniziative pro vita in Polonia. I promotori che porteranno in testa al corteo l’enciclica Laudato si’ sono convinti che “nessun impegno a favore dell’ambiente abbia la ragion d’essere senza la difesa di ogni vita umana sin dal suo concepimento”. Giovedì scorso l’ufficio stampa della Conferenza episcopale polacca con un comunicato ha espresso “il disappunto” dei vescovi per un ulteriore ritardo del Parlamento nella discussione del progetto di legge che prevede il divieto assoluto di interrompere la gravidanza nei casi di grave malattia o malformazione del feto. I vescovi, ricordando l’esortazione “Gaudete et exultate” di Papa Francesco, si rammaricano che “la voce di 830mila cittadini pronunciatisi a favore di una maggiore difesa della vita non sia stata ascoltata finora”. L’attuale legge polacca ammette l’aborto solo nei casi di violenza, pericolo di vita per la madre e malformazione o malattia grave del feto, ed è proprio quest’ultimo motivo la causa di oltre il 90 per cento di interruzioni di gravidanza. Secondo uno dei recenti sondaggi il 58 per cento di polacchi vorrebbe che nella Costituzione venisse inserito l’articolo relativo alla difesa sin dal concepimento di ogni vita umana, a prescindere da eventuali disabilità.