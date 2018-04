Periferie e salute mentale: Milano, lunedì 16 una giornata di approfondimento a partire dal progetto “Proviamociassieme”

Una giornata di approfondimento sul rapporto tra sofferenza urbana delle periferie e salute mentale e sulle prospettive di intervento. La propongono, lunedì 16 aprile dalle 9.30 presso la Sala Maria Bambina dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, l’Asst Fbf Sacco di Milano e Fondazione Casa della Carità che insieme, da più di 15 anni e grazie al finanziamento del Comune di Milano-Assessorato alle Politiche sociali e cultura della salute, sperimentano “Proviamociassieme”, un intervento di sostegno all’abitare autonomo di persone con grave disagio psichico, residenti nel quartiere popolare Molise Calvairate.

“Questo territorio, alla periferia sud-est di Milano, è infatti segnato da profonde contraddizioni e da un disagio socio-abitativo sfaccettato e multiproblematico, che ha visto, in passato, l’alta concentrazione di sofferenza psichica divenire una vera e propria emergenza sociale – spiega una nota -. ‘Proviamociassieme’ affronta la sfida di produrre una risposta a questo disagio costruendo assieme, ente locale, sanità pubblica e terzo settore, un modello innovativo di istituzione sociale, fondato sull’integrazione di ruoli e competenze differenti”.

Gli esiti della collaborazione, sottolinea la nota, “appaiono pienamente incoraggianti, sia dal punto di vista della crescita degli interventi e dei beneficiari nel corso degli anni, sia da quello della stabilizzazione clinica e della riduzione di acuzie, al punto da far pensare che ‘Proviamociassieme’ possa divenire un modello di intervento territoriale sulle periferie, replicabile ed esportabile in altri territori sofferenti della città di Milano, e non solo”.

Durante la mattinata, alla quale interviene tra gli altri don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della carità, sarà proiettato “Io e L’I.A.”, un film pensato, sceneggiato e recitato dai cittadini/utenti del progetto “Proviamociassieme”.