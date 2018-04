Parlamento Ue: Strasburgo attende Emmanuel Macron per un dibattito sul futuro dell’Europa. A novembre Angela Merkel

(Bruxelles) La prossima plenaria del Parlamento europeo, che si terrà dal 16 al 19 aprile a Strasburgo, si annuncia densa di argomenti interessanti. Nella mattinata di martedì 17 aprile si attende soprattutto la presenza del Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, che si rivolgerà agli eurodeputati con un discorso sul “Futuro dell’Europa”. Emmanuel Macron è stato ministro dell’economia, dell’industria e del digitale da agosto 2014 ad agosto 2016. Come leader del movimento “En Marche!”, da lui fondato il 6 aprile 2016, ha vinto le elezioni presidenziali. Il 7 maggio 2017 Macron è stato eletto ottavo Presidente della Repubblica francese. Questo dibattito è il quarto di una serie di dibattiti sul futuro dell’Unione tra i capi di governo dell’Ue e gli europarlamentari e segue l’intervento del primo ministro irlandese Leo Varadkar del 17 gennaio, quello del premier croato Andrej Plenkovic del 6 febbraio e quello del portoghese António Costa del 14 marzo. Il prossimo leader europeo a rivolgersi al Parlamento sarà il primo ministro belga Charles Michel, durante la sessione plenaria del 2 e 3 maggio a Bruxelles. A luglio sarà la volta del primo ministro polacco Mateusz Morawiecki; a settembre arriverà a Strasburgo il premier greco Alexis Tsipras. In ottobre sarà la volta del premier estone e del presidente rumeno. Nella plenaria di novembre prenderà la parola la cancelliera tedesca Angela Merkel. Fra gli altri temi in agenda della sessione figurano la crisi siriana, lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica e l’economia circolare.